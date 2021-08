A la suite des inondations ayant fortement touché certaines régions de la province de Liège à la mi-juillet, Chaudfontaine, l'une des communes sinistrées, met en garde la population contre la prolifération de la Renouée du Japon. Cette plante vivace originaire d'Asie et très répandue dans nos contrées est, en effet, qualifiée d'invasive parce qu'elle présente une vitesse de croissance élevée et qu'elle nuit au développement d'autres espèces.

Dans ce cas précis, ce qui est valable pour Chaudfontaine l'est aussi pour les autres communes sinistrées... En effet, en raison des inondations, de petits fragments de rhizome (tige souterraine vivace plus ou moins allongée) se sont dispersés dans toutes les zones inondées, aussi bien les parcs et autres espaces publics que les propriétés privées.

"De ces racines naissent de petites pousses qui peuvent être facilement déterrées... pour le moment. En effet, si cette plante s'enracine dans vos jardins, ceux-ci ne seront qu'une forêt de renouées d'ici quelques mois car cette plante empêche la pousse d'autres espèces végétales", prévient-on à la commune de Chaudfontaine.

Ce message vise donc à encourager les citoyens ayant subi les inondations dans leurs propriétés à se montrer attentifs vis-à-vis de la Renouée du Japon... Comment s'en débarrasser? Il faut déterrer toutes les pousses que l'on peut apercevoir. A ce stade, en effet, il est facile de les arracher à la main.

Ensuite, "vérifiez les repousses éventuelles une fois par semaine et placez les déchets dans des sacs poubelles ou laissez-les sécher, voire pourrir dans des contenants hermétiques".