Liège Déjà 2,25 millions pour des travaux sur des bâtiments et sur la voie publique…

Ce ne sont pas les premières dépenses du genre admises en urgence… et clairement pas les dernières. Lors du conseil communal de ce mardi 28 septembre 2021, un peu plus de deux mois après les inondations qui ont eu, à Liège, un impact ciblé sur les quartiers de Chênée, Angleur et Kinkempois, des dépenses ont donc été approuvées, relativement à des travaux réalisés en urgence, au niveau de plusieurs bâtiments communaux et ce, suite aux inondations de mi-juillet.

Comme l’indique l’échevin des Travaux Roland Léonard en effet, "nous en sommes actuellement à 80 réquisitions ou procédure d’urgence, pour des bâtiments communaux" ; représentant au total un montant de 1,5 million d’euros à ce stade… montant qui devrait être en partie récupéré auprès des assureurs.