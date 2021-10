La gestion des barrages d’Eupen et de la Gileppe a permis d’éviter un nombre important de dégâts en aval, du côté du SPW Mobilité Infrastructures on en est convaincu. Mais, pour le dire en mauvais français, une autre gestion de ces barrages aurait-elle permis d’aboutir à un scénario moins pire?

Cette question a occupé l’essentiel des travaux de la commission d’enquête sur les inondations ce vendredi au parlement wallon. La semaine dernière, Étienne Willame, le directeur général du SPW Mobilité Infrastructures, avait déjà dit aux députés wallons que si, dans l’absolu, il est toujours possible de faire mieux, rien ne dit qu’une autre action que celle qui a été entreprise aurait donné de meilleurs résultats.

Hier, avec Fabian Docquier, le directeur des barrages réservoirs du département des Voies hydrauliques de Liège et des barrages réservoirs de l’administration wallonne, les députés ont décliné la question de manière plus fine. On peut la résumer ainsi: relâcher préventivement les eaux retenues par les barrages d’Eupen et de la Gileppe aurait-il permis de réduire les risques ou, au moins, les dégâts? Une opération qui, selon Sabine Laruelle (MR) était réalisable dès début juillet puisque, à Eupen, la hauteur du lac d’Eupen était supérieure de 7 mètres au minimum prévu par la convention avec la SWDE pour lui garantir une réserve d’eau suffisante pour faire face à deux années de sécheresse. «Et 7 mètres, c’est 7 millions de m3 d’eau qui auraient pu être absorbés lors des intempéries», note la député qui avait sorti sa calculette d’ingénieure agronome de formation.