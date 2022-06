Il y a près d’un an déjà, la vallée de l’Ourthe, comme celle de la Vesdre, connaissait les pires inondations de ce siècle… À Esneux, la catastrophe a été sans précédent. Outre les campings permanents qui furent totalement dévastés, le centre de Tilff a, lui aussi, été ravagé. Plusieurs milliers de personnes ont été sinistrées - certaines le sont toujours - et quelques malchanceux ont perdu la vie…

Jeudi soir, les autorités locales ont voté une modification budgétaire, notamment pour prévenir de nouvelles inondations et, plus concrètement, se donner les moyens d’y faire face.

"Grâce aux analyses et bilans réalisés, nous savons à présent quelles mesures prendre pour, à l’avenir, réduire l’impact d’une éventuelle catastrophe", a en effet indiqué le Collège, "Pour mener à bien ces mesures nécessaires, nous devons investir dans du personnel supplémentaire et qualifié. Cette modification budgétaire nous donnera les moyens nécessaires".

660 000 euros

La modification budgétaire s’élève à quelque 660 000 euros et, comme l’indique Pierre Georis, échevin des Finances, "ce montant doit permettre d’assurer les indexations mais aussi d’engager de nouveaux agents". Agents qui seront, notamment, affectés à l’achat et à la réhabilitation de maisons sinistrées. Parmi les autres mesures évoquées, il y a ce bassin d’orage qui verra le jour le long du ruisseau en provenance de Dolembreux et qui se jette dans l’Ourthe à Méry.

Et le Collège de préciser que la commune a déjà reçu des aides financières importantes, pour le déblaiement, les démolitions et la reconstruction de ses quartiers, "mais aussi pour le relogement d’habitants qui ont tout perdu".