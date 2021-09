Alors que les débats entre parlementaires sont en pleine "renaissance" et que la commission wallonne sur les inondations entame ses travaux, les langues se délient relativement à la gestion des inondations survenues mi-juillet et ayant, pour rappel, tué près de 40 personnes et rendu sans-abri des dizaines de milliers d'autres.

Aujourd'hui, Kattrin Jadin, députée libérale mais également échevine à Eupen (ville meurtrie par la montée des eaux de la Vesdre), s'exprime, estimant qu'il est impératif de faire la lumière sur "les faits" mais aussi "les éventuelles fautes humaines". Pour l'élue, les communes ont été délaissées...

"Si je me dois de ne pas commenter l’enquête indépendante en cours concernant la gestion du barrage d’Eupen et un éventuel délabrement d’eau au préalable des jours d’intempéries, je me pose toutefois de sérieuses questions quant à la gestion de crise au cours de la journée des inondations qui s’est fait au niveau provincial, régional et fédéral. Plus on approchait à la catastrophe, moins on avait d’informations et plus les communes étaient laissées à elles-mêmes. Une situation que je pointe clairement du doigt. Selon mon point de vue, il s’agit d’une catastrophe nationale qui a couté la vie à une quarantaine de nos concitoyens qui a détruit de nombreuses existences et qui ne s’arrête pas aux frontières des régions et des communautés. Bien que de nombreuses compétences sont maintenant de la responsabilité de la Région wallonne, je pense qu’il est opportun que le gouvernement fédéral soit aussi aux côtés des sinistrés. Le Premier s’est rendu sur place et a encouragé les sinistrés, l’armée a été déployée pour épauler les structures sur place, le ministre de la Mobilité mets tout en œuvre pour rétablir rapidement le réseau ferroviaire affecté par les inondations. Bien sûr, ces actions sont importantes. Toutefois, je trouve que le fédéral a été trop discret et silencieux lors de cette catastrophe. Les gens ont l’impression qu’on est trop rapidement passé à autre chose. À première vue, nous voyons les citoyens désespérés qui ont tout perdu mais derrière, il y a des employés, des entrepreneurs, des commerçants, des agriculteurs, des professionnels de la santé, des propriétaires, et bien d’autres qui ont perdu les fruits de leurs travaux accumulés au cours des dernières années. Certains étaient déjà au bord du gouffre en raison de la crise sanitaire et cette catastrophe peut avoir été la goutte de trop. Vous comprenez donc certainement qu’ils ont besoin d’une assistance maximale. Quid des indépendants qui attendent les experts et assurances pour rapidement pouvoir relancer leurs activités et retrouver le fondement de leurs vies ? Quid de la récolte perdue en raison des intempéries et ses conséquences sur les prix des marchandises concernées ? Quid des professionnels de la Santé qui ont perdu leurs cabinets et les matériaux pour pratiquer leurs métiers ? Quid des entreprises qui devront attendre plusieurs mois avant que les machines de production puissent être livrées et les nombreux employés forcés à rester sans travail en attendant ? Les questions sont nombreuses et elles devront également être posées à la Chambre. Évidemment des questions moins agréables tomberont aussi. Pour ma part, je resterai toujours constructive lors des débats qui vont prochainement suivre sans pour autant retenir les pensées que de nombreux de mes concitoyens m’ont transmises. Par exemple, on m’a demandé à plusieurs reprises pour quelles raisons la Défense est seulement intervenue après quelques jours voire quelques semaines à tel ou tel endroit. Ces questions peuvent paraître très simplistes mais elles ont toutefois le mérite d’être posées et je suis convaincue que la ministre de la Défense pourra me donner des explications tout à fait compréhensibles"