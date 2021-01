"Nous sommes extrêmement attentifs", nous a confié la bourgmestre Laura Iker, "car cela commence au niveau des campings. Le tout est de savoir si cela va continuer ou si cela va se stabiliser". Le point doit être fait en fin d'après-midi.

Nous l'annoncions en début d'après-midi, les fortes plus conjugées à la fonte des neiges ont clairement fait gonfler plusieurs cours d'eau en province de Liège. Ce vendredi matin, la phase de pré-alerte de crue était enclenchée... elle fut rapidement transformée en phase d'alerte de crue, pour l'Ourthe inférieure, la Vesdre et l'Amblève. Et si en cours d'après-midi, la situation semblait se stabiliser au niveau de l'Amblève, c'est logiquement en aval qu'on craignait le pire, au niveau de l'Ourthe inférieure. Les autorités communales d'Esneux ont donc organisé une réunion d'urgence afin de faire le point sur la situation, notamment pour éviter une catastrophe au niveau des villages de Méry et Hony où de nombreuses personnes résident dans des campings situés le long de l'Ourthe, parfois sous le niveau du lit de la rivière.