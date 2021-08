Environnement L’Issep annonce renforcer ses analyses ; sur la Vesdre, on ne pêchera plus cette saison.

Ce jeudi, l’Institut scientifique de service public (Issep), faisait savoir que désormais, les analyses sont multipliées dans les cours d’eau de Wallonie afin de détecter et quantifier la pollution liée aux inondations de juillet.

Concrètement en effet, le nombre de points de prélèvement a été augmenté dans les zones touchées et les mesures sont étendues à toute une série de micro et macropolluants, dont les hydrocarbures, les métaux lourds et les pesticides. Des mesures qui seront maintenues jusqu’à la fin de l’année 2021, au minimum.

"Au total, 184 stations de mesures sont maintenant dispersées sur le territoire wallon. 18 points sont situés autour de la Vallée de la Vesdre, particulièrement touchée", souligne l’institut.

Du mazout !

Depuis la mi-juillet en effet, d’aucuns le constatent dans les vallées ravagées par les inondations, une constante se dégage… cette odeur de mazout qui plane dans l’air, qui gangrène les habitations... qui stérilise les sols ? Et qui inonde nos rivières ?

Si on suppose logiquement aujourd’hui que les inondations n’ont pas eu un impact positif sur la biodiversité des vallées liégeoises, il s’agit, avec ce renforcement d’analyses à l’Issep, d’avoir un aperçu aussi précis que possible de l’impact de ces déversements (hydrocarbures, produits chimiques potentiellement dangereux) sur les eaux qui coulent sous nos fenêtres… et sur la population de ces eaux. Un travail d’autant plus nécessaire que "certaines stations d’épuration publiques ont aussi été fortement touchées et ne joueront donc plus leur rôle d’assainissement durant plusieurs mois en attendant leur remise en état", précise-t-on encore à l’Issep.