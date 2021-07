En raison des conditions climatiques défavorables, pour des questions de sécurité, certains chantiers du projet du tram de Liège ont été interrompus à la demande des autorités.

Les différents chantiers du tram de Liège n’ont pas subi de dégâts suite aux inondations du mercredi 14 et jeudi 15 juillet 2021, mais ont tout de même été impactés par les intempéries... ainsi, les chantiers situés au pied de la rue Nagelmackers, rue Léopold, quai Saint-Léonard et CDMR (Centre de Maintenance et de Remisage du tram) ont été interrompus à la demande des autorités. Certaines zones de chantier devront être nettoyées avant la reprise des travaux. Une étude est en cours pour évaluer les conséquences éventuelles.