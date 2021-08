Les inondations de mi-juillet ont laissé, partout en région liégeoise, des traces indélébiles... des cicatrices qui seront difficiles à soigner pour certaines communes, dans la vallée de la Vesdre notamment où ils sont nombreux à avoir perdu un foyer... un proche.

Depuis plusieurs semaines toutefois, un constante se dégage sur le terrain : la solidarité. Qui se manifeste aussi entre le Nord et le Sud du pays.

Cette semaine, la commune de Chaudfontaine a ainsi tenu à remercier chaleureusement la commune de Poperinge, située près d'Ypres, qui lui est venue en aide avec la force de 50 agents qui ont travaillé sans relâche pour rendre un visage plus humain à la cité thermale.

"50 agents de la Commune de Poperinge sont en effet venus en renfort dès mercredi dernier et jusqu'à ce jour avec un outillage très utile à la situation. Le personnel administratif n'était pas en reste, accompagné pour la journée d'hier par le Bourgmestre et le collège communal", a indiqué la commune de Chaudfontaine. "Logés à l'Espace Beaufays, ils ont effectué un travail énorme durant leur séjour parmi nous: nettoyage et raclage du terrain de tennis, remise en état de l'école de Vaux (pavage de la cour, nettoyage, entretien du gazon), remise en état des aires de jeux et pétanque près du Hall Omnisport de Vaux et au niveau de la rue Gravier, ramassage et évacuation des déchets, nettoyage grâce à leur engin de brossage mécanique des rues de Vaux , reprofilages... Remise des terres au pied des platanes rue du Gravier, élimination de la rénouée du Japon en plusieurs endroits, remise en état du piétonnier Parc de Hauster, etc.

Chers agents de Poperinge, nous vous remercions de tout coeur pour cette aide inestimable"...

Un peu de baume au coeur pour la cité thermale, rudement touchée par les inondations.