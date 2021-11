Réunis ce jeudi soir au sein du conseil communal, les élus d’Esneux ont approuvé plusieurs points relatifs au relogement et à l’aide des personnes sinistrées lors des inondations de mi-juillet.

"Conscients de la difficulté énorme pour certaines personnes de trouver un logement sur la commune et souhaitant avoir la possibilité d’offrir des alternatives à l’approche de l’hiver, le conseil communal d’Esneux a voté ce jeudi l’achat des deux appartements au centre de Tilff, le premier, d’une chambre, situé dans la Résidence Rivamare, avenue Neef et l’autre, de deux chambres, au Clos des Sources", indiquent les autorités communales.

"Nous avons constaté que la demande la plus forte portait sur des logements de une à deux chambres et face à la complexité de la location pour quelques mois, le temps des réparations, le Collège a proposé cette solution concrète et pouvant être mise en œuvre rapidement", explique l’échevin en charge Adrien Calvaer.

Outre cette solution, la commune a également mis "option" pour la location de quatre containers qui seront placés à Fontin, sur des terrains appartenant à Ourthe-Amblève Logement. Mais les délais pour recevoir ces containers sont incertains et la commune, par l’achat de ces 2 logements, a souhaité disposer d’une solution rapide pour le relogement… les critères étant une disponibilité rapide et une situation centrale.

Enfin, la commune rappelle qu’il y a toujours des lits disponibles au CCE, où certes la vie se fait en communauté mais où il y a des douches individuelles et des repas servis sur place.

Et des aides financières

Ce jeudi soir, une aide financière de 800 euros a également été votée, pour tous les sinistrés esneutois. ménages esneutois impactés par les inondations de juillet 2021 pour faire face aux coûts liés à la réhabilitation de chaque logement sinistré. Cette aide directe devra faire l’objet d’une demande et, pour en bénéficier, le demandeur devra, outre le fait d’être impacté dans ses pièces de vie, toujours être domicilié dans le bien sinistré, qu’il soit propriétaire ou locataire, et produire une facture liée à la réhabilitation du bien…

"Nous avions été déçus, malgré nos demandes, que la Croix-Rouge concentre ses dons sur certaines catégories de personnes et non l’ensemble des sinistrés et nous avons donc décidé d’une aide directe à tous les sinistrés", explique la bourgmestre Laura Iker. "L’aide financière directe que la Croix-Rouge accorde à toutes les communes les plus impactées sera consacrée au soutien de chaque ménage sinistré", précise Steve Metelitzin, Président du CPAS.