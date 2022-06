Comme nous l'indiquions sur nos différents supports le 14 juin dernier, les communes de la vallée de la Vesdre planchent sur différents événements en mémoire des inondations. L'idée d'une manifestation commune a également été évoquée et le Ministre-Président de la Région de Wallonie, lui-même avançait au parlement la volonté d'organiser une commémoration commune en présence des autorités et même du Roi et de la Reine.

Cette cérémonie de commémoration des personnes disparues aura lieu le 14 juillet prochain à Chênée

Ainsi, afin de rendre hommage aux victimes décédées de cette terrible catastrophe, le Gouvernement de Wallonie et le Commissariat Spécial à la Reconstruction ont décidé d’organiser une cérémonie de commémoration des personnes disparues à la suite à de celles-ci. Cette cérémonie se déroulera donc le jeudi 14 juillet à 11 h 15 sur la place du Gravier à Chênée. Cette place symbolique se situe à la confluence de la Vesdre et de l’Ourthe, deux vallées fortement touchées en juillet dernier.

Cette cérémonie se déroulera en présence des familles des personnes disparues, de leurs Majestés le Roi et la Reine, des autorités politiques et administratives, de représentants des différents corps d’intervention (police, pompiers, protection civile, etc.), de représentants des bénévoles venus en aide aux personnes sinistrées et de représentants du monde associatif ayant été impliqué dans l’encadrement des victimes et des personnes sinistrées.

En plus de cette cérémonie d’hommage nationale, le Gouvernement de Wallonie va soutenir les communes les plus touchées par les inondations dans l’organisation de leurs propres cérémonies locales. En effet, un montant de 12.000€ sera octroyé aux 10 communes de catégorie 1 (les plus touchées) et un montant de 4.000€ sera octroyé aux 28 communes de catégorie 2 à cet effet, pour un budget total de 232.000€.

Une réflexion est également lancée autour de la réalisation d’un monument mémoriel.