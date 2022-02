Société La première grande phase de sécurisation et de curage de la rivière se poursuit…

Depuis juillet dernier, ils sont des milliers de citoyens bénévoles à avoir retroussé leurs manches et enfilé leurs bottes, pour venir en aide aux sinistrés mais aussi pour nettoyer cette rivière et ses berges, ravagées par les inondations du siècle. La Vesdre, malmenée comme jamais auparavant, est au centre de toutes les attentions… et à côté des bras, il y a aussi, les grues et les pelleteuses, qui poursuivent un travail titanesque entamé début novembre.

En marge de la réunion de la Task Force Vesdre qui se tenait ce jeudi, Sébastien Gaillez, directeur des cours d’eau non-navigables au SPW, nous confirme que le travail entamé par ses services avance bien. "Et sous réserves des conditions météorologiques, ce sera terminé en mai"… pour la première phase du moins, avant des opérations plus pérennes.