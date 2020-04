Il n’y a pas que dans le chef des enseignants que l’inquiétude est de mise quant à la reprise des cours, voire à l’organisation des examens de fin d’année.

Parmi les étudiants aussi, universitaires en l’espèce, un stress important est de mise. Et ce, même si cela fait plus d’un mois désormais que l’ULiège est devenue pour ainsi dire virtuelle.

En effet, depuis lors, les différents cours ne sont plus donnés qu’à distance et les étudiants ont appris par la suite que ce serait le cas pour les examens.

De quoi donc inquiéter ces derniers, ou du moins une partie importante d’entre eux. Et ce, si l’on en croit le coup de sonde que vient de réaliser la Fédé, soit la Fédération des étudiants de l’ULiège.

Ainsi, près de 6 000 étudiants, toutes facultés confondues, ont été interrogés. Ce qui représente environ un quart de la population universitaire.

Plus de 60 % des étudiants interrogés craignent une augmentation du taux d’échec et montrent des signes de stress, d’angoisse, voire de burn-out, estimant que la charge de travail est désormais plus importante.

La Fédé s’engage donc à relayer les inquiétudes auprès des autorités. Un dialogue a d’ailleurs été entamé avec ces dernières. Concernant les modalités pratiques des examens à venir - ils débutent mi-mai -, de grands principes ont été fixés.

Il est question d’engagements pédagogiques à respecter lors des épreuves écrites (plutôt de type QCM via un logiciel déjà existant et utilisé) et orales et d’une charte de confiance mutuelle à signer tant par les enseignants que par les étudiants.