SERAING C’est ce que déplore un comité de quartier d’Ougrée, qui a lancé une pétition.

À en croire la pétition qui vient d’être lancée sur le Net à l’initiative du comité de quartier du Centenaire & Boulevard des Arts (Ougrée-haut), des citoyens de Seraing ont décidé de shooter dans la fourmilière… Estimant que l’insécurité et la délinquance en tous genres ne font que grandir, ils souhaitent récolter l’avis des Sérésiens et Sérésiennes ainsi qu’un maximum de signatures en vue d’interpeller non seulement les autorités communales mais aussi policières.

Un constat manifestement partagé par les personnes ayant déjà signé cette pétition… En voici quelques extraits : " Quand ce n’est pas une bagarre, c’est de la dégradation. Ma femme et moi avons subi des dégâts aux véhicules mais comme le coupable ne veut pas dénoncer ses copains, nous payons à leur place. "