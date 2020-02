Quelques mois après la présentation du plan zonal de sécurité 2020-2025 et un an après la fermeture de la permanence à l’hôtel de police de Huy, un bilan a été dressé. Et de ce point de vue, il est positif si l’on en croit le chef de corps Christophe Romboux et le bourgmestre Christophe Collignon.

"Ce ne fut pas une réforme facile à faire mais elle a rendu possible une autre manière de travailler", a ainsi estimé ce dernier, faisant référence en la matière aux tensions internes qui ont suivi sa mise en place. Fini donc depuis lors les deux policiers présents 24h/24 à l’hôtel de police de Huy.

Le chef de corps a évoqué plusieurs bénéfices parmi lesquels le doublement des patrouilles mobiles qu’elle a permis. "Le délai d’intervention a été diminué et il y a eu une augmentation sensible du nombre d’heures consacrées aux actions de contrôle", a-t-il précisé. Et ce tout comme celles consacrées à l’accueil des plaignants ainsi que celles dédiées au travail de proximité ou encore à la surveillance des détenus.

Alors que le respect des normes d’organisation du temps de travail est également au rendez-vous, les autorités épinglent le fait que "la criminalité n’a pas explosé depuis la fermeture de la permanence". Ce que tendent à démontrer les chiffres fournis, tant en ce qui concerne le nombre de sollicitations reçues par la police que celui des faits judiciaires avec PV ou celui des faits judiciaires avec violence.

Dans le cadre du plan zonal de sécurité, une attention particulière est aussi accordée au sentiment d’insécurité. C’est ainsi que l’action policière est dirigée en priorité sur l’hypercentre ainsi que sur la lutte contre le trafic de stupéfiants et celle contre les vols dans les habitations. La rive gauche est concernée au premier chef par ces problématiques récurrentes.

20 caméras

Selon les autorités, des actions sont menées en matière d’immeubles inoccupés, de squats, de trafic de drogue… Et l’analyse des données entre septembre 2019 et janvier 2020, faisant état de 55 interventions dont 15 liées à un conflit de voisinage désormais résolu, montre que "ce quartier n’est pas particulièrement criminogène".

Mais pas de quoi "nier les problèmes" et c’est ainsi que le réseau de caméras de surveillance existant et dont le système d’exploitation datant de 2005 est jugé dépassé va être modernisé. Le numérique sera préféré à l’analogique et de 12 caméras, la volonté est de passer à 20. 300 000 euros ont été budgétés à cette fin et les lieux concernés seront prochainement définis.