L’homme et son complice ont été interpellés par la police.

Tel est pris qui croyait prendre ! C’est finalement la morale de la mésaventure vécue par deux voleurs liégeois.

Vendredi vers 18 h 30, les deux hommes ont cru jouer au plus malin en s’introduisant dans une voiture stationnée sur le quai Churchill, à Liège. Pour ce faire, ils se sont dissimulés et ont attendu qu’une voiture se parque. Le conducteur a quitté l’habitacle, a marché quelques mètres et a poussé sur sa clé de contact pour enclencher la fermeture automatique des portes.

Mais durant de bref laps de temps, un des deux voleurs avait réussi à entrouvrir la porte passager arrière. Et, une fois le conducteur parti, le voleur s’est introduit dans l’habitacle refermant la porte pour ne pas être repéré. Pendant ce temps, son complice faisait le guet.

Malheureusement pour lui, le système de fermeture s’est enclenché une nouvelle fois, laissant l’homme prisonnier à l’arrière de la voiture, les portières à cet endroit ne pouvant s’ouvrir de l’intérieur!

Le voleur a donc été contraint de briser la vitre, non sans emporter un ordinateur, une paire de chaussures, un GSM et environ 1 000 euros ! Heureusement, un voisin vigilant avait remarqué tout ce manège suspect et avait prévenu la police.

Les deux voleurs ont donc été interpellés quelques minutes plus et le butin restitué à son légitime propriétaire.

En situation de séjour illégal, les deux hommes âgés de 20 et 28 ans, ont été privés de liberté et déférés, samedi matin, au parquet de Liège.