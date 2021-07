Les pompiers de la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau ont été sollicités à 165 reprises depuis mardi 19 h15 et mercredi à 3h.

Les interventions, en lien avec les fortes pluies qui se sont abattues sur la région, concernaient principalement des caves inondées et des ruisseaux qui débordaient. À Xhendelesse, sur le territoire de la commune de Herve, l'eau avait submergé la route. En plus de quelques voiries secondaires fermées, la Grand Rue à Trooz a, elle aussi, été interdite à la circulation en raison d'inondations. Si la soixantaine de pompiers mobilisés enregistraient déjà pas moins de 75 interventions vers minuit, il a fallu y ajouter 90 sorties en première partie de nuit mercredi.inondations.

En outre, une centaine de Scouts ont été évacués dans la nuit de mardi à mercredi à Jalhay "Vers 0 h 30 nous avons évacué trois camps de jeunes qui se trouvaient du côté de Nivezé et de Solwaster, où ils avaient littéralement les pieds dans l'eau", explique l'échevin. Ce mercredi matin, la commune procède à l'évacuation de deux autres camps dans les mêmes villages. "Là, ce sont de plus jeunes enfants qui sont actuellement évacués", ajoute l'échevin, selon qui ceux-ci proviennent entre autres de Molenbeek et Ottignies-Louvain-La-Neuve.

Les Scouts ont été accueillis à la salle de Solwaster ainsi qu'à l'école de Sart.

Des camps de mouvements de jeunesse ont également dû être évacués à Theux en raison des intempéries. Au vu des prévisions météorologiques, il n'est pas exclu que d'autres camps soient encore évacués.

Signalons également que la circulation ferroviaire est perturbée en provinces de Namur et de Liège mercredi matin en raison des fortes précipitations essuyées dans la nuit de mardi à mercredi, signale la porte-parole du gestionnaire d'infrastructure, Infrabel, Jessica Nibelle.

En province de Liège, le trafic est interrompu sur la ligne L37 (Liège-Welkenraedt) car des voies sont inondées entre Chenée et Olne. Des navettes de bus sont mises en place entre Liège-Guillemins et Fraipont ainsi qu'entre Liège-Guillemins et Verviers-Central, précise la porte-parole. Dans cette province encore, les voies sont aussi inondées à Esneux sur la ligne L43, qui relie Liège à la gare de Marloie en province de Luxembourg à raison de 60 trains par jours. Le trafic est dès lors interrompu entre Liège et Rivage mais un service de bus est aussi prévu entre Liège-Guillemins et Rivage. En province de Namur, la circulation des trains est interrompue entre Dinant et Gendron-Celles, mais un service de bus est prévu. L'éboulement d'un talus est à déplorer sur la ligne L166 (Namur-Bertrix) entre Anseremme et Gendron-Celles. Les services techniques d'Infrabel sont sur place.