L'événement devait se dérouler en région liégeoise en août prochain, ont annoncé jeudi Joëlle Saive et Philippe Kauffmann, coordinatrice et directeur artistique. Après avoir été annulée en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, la 3e édition de Métamorphoses devait se dérouler en août prochain, selon une formule revisitée afin d'éviter les rassemblements et ainsi être "Covid safe". L'événement visait à célébrer la métropole liégeoise à travers plusieurs balades agrémentées de prestations artistiques.

Six circuits, répartis sur trois week-ends en août, étaient au programme. Deux d'entre eux passaient notamment par Chaudfontaine et Aywaille, deux communes parmi les plus lourdement touchées en province de Liège.

"Elles ne pourront donc accueillir nos balades aussi sereinement que nous l'avions prévu", soulignent les organisateurs.

Aussi, par solidarité envers les habitants des communes sinistrées, dans la métropole liégeoise comme en Wallonie, il a été décidé d'annuler et de reporter l'ensemble de l'événement à une date ultérieure et dans une forme différente.

"Toute l'équipe de Métamorphoses regrette de ne pouvoir mener à bien ce projet tel que prévu mais consacre déjà toute son énergie à la mise en place très rapide d'un événement solidaire, d'entraide aux sinistrés et aux artistes, comme on sait le faire en métropole liégeoise".