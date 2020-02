Intradel fait le maximum... mais...

Suite aux conditions climatiques difficiles, l'intercommunale de collecte des déchets, Intradel attire l’attention sur le fait que les collectes en porte-à-porte des P.M.C., papiers-cartons, déchets organiques et résiduels de ce jour pourraient subir certaines perturbations.Les collectes qui n’auraient pas pu avoir lieu ce jour seront reportées systématiquement à la collecte suivante.Dans ce cas et dans un souci de propreté publique, l'intercommunale invite les citoyens concernés à ne pas laisser leurs poubelles sur la voie publique et à les rentrer, si en fin de journée elles n’ont pas été collectées.