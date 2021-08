Le PS, le MR et Ecolo sont tombés d'accord mercredi sur la mise sur pied d'une commission d'enquête au parlement wallon qui examinera les cause des inondations qui ont frappé la Wallonie à la mi-juillet et la gestion au moment de celles-ci et formulera des recommandations, ont annoncé les trois groupes politiques dans un communiqué. Ces recommandations pourront aboutir à des modifications de la législation ou de la réglementation existantes. Le président du parlement, Jean-Claude Marcourt, présidera la commission.