Le mandat de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion des inondations meurtrières qui ont frappé la Wallonie en juillet dernier sera prolongé jusqu'au 25 mars, a annoncé le président de la commission, Jean-Claude Marcourt, vendredi, à l'issue de l'audition du ministre-président wallon, Elio Di Rupo. Les groupes parlementaires auront quant à eux jusqu'au 14 mars pour remettre leurs contributions aux travaux de la commission, a précisé M. Marcourt.

La dernière réunion de cette commission, dont les travaux ont commencé début septembre et auraient dû se terminer fin décembre avant une première prolongation, se tiendra donc le 25 mars. Les groupes y débattront du rapport final qui pourrait être soumis au vote de la plénière du parlement régional à la toute fin du mois de mars.

En attendant, certains ont pris de l'avance dans leur copie. Le cdH a ainsi défini cinq chapitres (alerte, barrages, gestion de crise, renforcement des pouvoirs locaux et reconstruction) dans lesquels les humanistes regrouperont leurs recommandations. Parmi celles-ci figurent, entre autres, la mise en place d'un système sans faille, avec notamment une veille assurée 24h/24; la définition d'un cadre légal pour les barrages et pour le centre régional de crise; le développement d'une culture du risque à l'échelle des services publics wallons; le renforcement de la planification d'urgence (Planu) locale ou encore l'adaptation des normes de construction dans les zones les plus durement touchées et/ou à hauts risques d'inondations. Des soutiens spécifiques doivent aussi être prévus pour la relance économique et commerciale, estime enfin le cdH.

Ce vendredi, la commission d'enquête a provisoirement bouclé ses travaux avec l'audition d'Elio Di Rupo. Au cours de son exposé, le ministre-président a insisté sur la nécessité, en cas de crise, d'une autorité hiérarchique disposant des pleins pouvoirs et sur celle d'une réforme du centre régional de crise.

"M. Di Rupo était initialement contre la mise en place de cette commission d'enquête. Le parlement wallon n'aurait pas eu les compétences de comprendre, selon lui. Mais nous avons bien compris sa responsabilité: la mise en place d'un centre de crise qui ne fonctionne pas", a ironisé à ce propos le chef de groupe du PTB au parlement wallon, Germain Mugemangango.