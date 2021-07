Le syndicat national des propriétaires et copropriétaires (SNPC) a lancé mardi un appel aux propriétaires solidaires de la ville de Liège afin de trouver des solutions de logement pour les sinistrés des inondations. "Le temps presse", a déclaré Olivier Hamal, président du SNPC. Le syndicat invite les propriétaires qui souhaitent mettre un logement à disposition pour une famille sinistrée à se manifester via un formulaire en ligne. Plusieurs formules sont envisageables et les personnes répondant à l'appel seront recontactées par un agent de la Ville de Liège, indique le SNPC. Ceux qui désirent obtenir des informations complémentaires peuvent contacter l'adresse maisonhabitat@liege.be ou le 04 221 66 77.

À l'heure actuelle, cet appel ne concerne que la Ville de Liège. "Nous lancerons volontiers ce genre d'appel pour d'autres villes sinistrées, mais il faut que les autorités communales prennent contact avec nous pour être sûr qu'il y ait un certain encadrement", précise Olivier Hamal. "On pourrait éventuellement répondre à une demande des assurances qui, pour certaines, ont l'obligation de reloger leurs affiliés. Pour le moment nous n'avons eu aucune autre demande que celle de la Ville de Liège, c'est d'ailleurs assez surprenant vu l'urgence de la situation."

A Namur, le service Action Logement du CPAS a lancé un appel similaire. Les propriétaires ayant un bien disponible à la location peuvent contacter l'adresse action.logement@cpasnamur.be.