La zone de secours VHP totalise déjà une quinzaine d'interventions.



Les pompiers germanophones sont fort sollicités vendredi en fin d'après-midi à la suite des violents orages qui se sont abattus sur la région. La zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau, est également bien occupée, totalisant déjà une quinzaine d'interventions. A Eupen, plusieurs rues, dont les rues Gospert et d'Aix, ont été fermées à la circulation à cause des inondations.

La foudre est par ailleurs tombée sur deux habitations: Oberste Heide à Kettenis et Talstrasse, a indiqué la bourgmestre Claudia Niessen. De nombreux arbres entravent les chaussées.

Les services de secours sont également en intervention à Lontzen et La Calamine.

Du côté de la zone de secours 4, les communes de Welkenraedt et Baelen sont particulièrement touchées.

Parallèlement aux interventions relatives aux intempéries, les pompiers sont également sur les lieux d'un incendie au niveau d'une toiture à Welkenraedt, rue Princesse Elisabeth.