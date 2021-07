Intempéries: nuit calme à Liège, où le niveau des eaux baisse considérablement Liège Matthias Sintzen La ville respire un peu après des heures de chaos. © BELGA

Depuis ce vendredi, le niveau de l'eau baisse considérablement sur tout le territoire de la ville de Liège, alors que la pluie a totalement cessé de tomber. Certaines parties du RaveL ne sont plus sous eau, les sentiers du parc de la Boverie non plus (bien qu'ils sont extrêmement boueux).



Dans certains quartiers en périphérie de la ville qui ont été particulièrement touchés, la situation reste parfois délicate mais tout le monde travaille d'arrache-pied. La nuit a d'ailleurs été très calme. La police de Liège signale que ses effectifs étaient présents pour sécuriser les quartiers sinistrés et éviter les pillages. A Angleur, qui a été très touché, la rue de Tilff a rouvert.



Cependant, les zones sinistrées restent inaccessibles, comme à Chênée.Le quai des Ardennes est rouvert au départ du pont de Chênée en direction de Liège, au même titre que les quais de la Dérivation et de la Meuse, à Liège. La E25 est à nouveau accessible dans le sens Cheratte vers Liège, sur une seule bande de circulation à partir de Wandre. La liaison E25 entre Embourg et Burenville reste fermée dans les 2 sens.