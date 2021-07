Plopsa Coo ouvre à nouveau ses portes samedi, après être resté port closes plus d'une semaine, en raison des inondations qui ont touché une partie du pays mercredi et jeudi derniers, indique ce jeudi le parc touristique dans un communiqué. Jeudi dernier, suite aux intempéries qui ont touché une partie de la Belgique, le parc Plopsa Coo, situé dans la province de Liège, n'a pas été épargné par les inondations. "Des statues ont été emportées, les parkings détruits complètement, les ponts d'accès dépourvus de leurs habillages, des attractions, des magasins et des restaurants ont été inondés avec plus d'un mètre d'eau boueuse", indique le communiqué. Le personnel du parc s'est mobilisé pour que le site puisse rouvrir le plus rapidement possible. Le parc a été complétement nettoyé et les installations techniques ont pu être réparées et contrôlées, avant le week-end de réouverture.