La nouvelle initiative "Reconstruire Ensemble" a annoncé mardi sa naissance. Via le site web reconstruire-ensemble.be, elle vise à aider les personnes sinistrées par les récentes inondations en répertoriant les professionnels du bâtiment qui acceptent de leur donner priorité au sein des communes partenaires: Trooz, Aywaille, Chaudfontaine, Trois-Ponts, Hamoir, Esneux, Saules, Braives et Colfontaine. Selon les dernières estimations, plus de 12.000 habitations ont été rendues inhabitables après les intempéries qui ont touché la Belgique il y a deux semaines. Cela représente donc un total de 25.000 personnes à reloger alors que la Société Wallonne du Logement ne dispose seulement que de 400 logements publics. TrustUp, la startup active dans la mise en relation entre particuliers et professionnels, et le groupe de journaux locaux Sudpresse ont donc décidé de lancer la plateforme reconstruire-ensemble.be.

"Nous avons toute de suite pris conscience de la difficulté qu'allaient rencontrer les propriétaires pour faire les réparations urgentes", explique le CEO de TrustUp Sébastien Remacle. En effet, les intempéries sont intervenues dans un contexte difficile, alors que les entreprises essayent de rattraper le retard engendré par la crise du Covid-19 et que les congés du bâtiment battent leur plein.

À ce jour; la start-up a déjà contacté par téléphone 350 entreprises, toutes situées près des zones sinistrées. 261 ont accepté de repousser leurs congés ou de déplacer certains chantiers. D'ici la semaine prochaine, l'objectif sera de recueillir l'aide de 600 entreprises. La startup souligne que les entreprises sont invitées à se proposer elles-mêmes via le site internet.