Depuis ce mardi soir, la province de Liège fait face à d'importantes intempéries sur son territoire. Parmi les communes les plus touchées, la localité de Theux.En raison de la crue rapide de la Hoëgne, la commune s'est retrouvée complètement sous l'eau dès ce mercredi matin. De nombreux habitants ont été contraints de quitter leur domicile.Un daim a même été aperçu sur la grand-place de Theux, complètement inondée. Sur ces images recueillies par RTL Info, on peut voir ce cervidé, visiblement appeuré, essayer de frayer son chemin. A plusieurs reprises, on le voit même nager à une vitesse relativement rapide.