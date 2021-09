Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet (MR) s'est rendu ce vendredi matin à l'Athénée Royal Princesse Elisabeth d'Aywaille à l'occasion de la rentrée des classes de secondaire. C'était pour lui l'occasion de se rendre compte des dégâts liés aux inondations de la mi-juillet. Plus d'un mois et demi après les intempéries, certaines dégradations sont encore apparentes: une partie du mur de soutènement qui jouxte l'Amblève est ainsi détruit, ce qui rend inutilisables certains locaux; le système de chauffage est toujours fortement impacté; le parquet de la salle de gym est lui gondolé. A cela s'ajoute un incendie qui est survenu peu de temps après la catastrophe.

"Il y a encore du travail mais la volonté y est, on a pu relocaliser à peu près tout le monde, on peut fonctionner à peu près normalement", raconte la directrice Danielle Fuger, exténuée après de longues semaines passées à résoudre les différents problèmes. "Les plus impactés, ce sont les cours d'éducation physique du secondaire. Des travaux sont en cours. Il faut nettoyer les vestiaires touchés par l'incendie alors qu'ils avaient été rénovés il y a quatre ans. C'est la petite pierre de plus dans notre jardin malheureusement", déplore-t-elle.

Pierre-Yves Jeholet s'est montré admiratif de la vitesse à laquelle tout a été remis en ordre. "On a vu comment en un mois et demi tout a été fait pour que la rentrée se passe dans les conditions les plus normales possibles et cela grâce à la mobilisation, la solidarité, la générosité de tous et toutes. Des directions d'écoles, des enseignants, des parents, des bénévoles mais aussi des communes qui se sont mobilisées. C'est un petit miracle qui a eu lieu grâce à cette solidarité et aux enseignants qui n'ont quasiment pas connu de vacances", a-t-il relevé.