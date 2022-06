Les hérissons sont en voie de disparition tant en Belgique qu’en Europe. La population a drastiquement chuté dans nos contrées (de l’ordre de 70%).



Pourtant cet animal sympathique est un bienfaiteur pour la biodiversité de nos campagnes. Le hérisson est un précieux auxiliaire du jardinier : il dévore notamment les limaces, les escargots, les chenilles, et les larves.

Le hérisson est un animal nocturne qui dort la journée dans les broussailles, les tas de bois et de compost. Dès la nuit tombée, il part à la chasse pour se nourrir. Un de ses ennemis est la tondeuse automatique qui fonctionne la nuit. "Elles sont en effet silencieuses et les hérissons ne les entendent pas se diriger vers eux, tandis que les tondeuses automatiques ne détectent pas de si petits animaux. Par réflexe, les hérissons se mettent en boule quand la machine les touche ; les lames sectionnent les pattes et/ou le museau des hérissons, les condamnant car ils ne sont plus en mesure de se nourrir, ni de sentir", commente la Ville de Visé.

C’est pourquoi la Ville a décidé d’interdire l’usage des tondeuses automatiques de 20 heures à 8 heures.

Si vous découvrez un hérisson blessé ou malade vous pouvez contacter un des centres Creaves (les centres wallons de revalidation des espèces animales vivant à l’état sauvage).