C’est en 1992 que le premier recyparc d’Intradel voit le jour à Ivoz-Ramet (Flémalle), dit "Flémalle1". En 2004, Intradel rebaptise ses "Parcs à conteneurs" en "recyparcs" pour illustrer la volonté de recycler davantage. En 2008, les recyparcs sont labellisés Emas, puis Iso 14001. À Liège, des "mini-recyparcs" sont installés en centre urbain. Dès 2017, l’accès au recyparc nécessite une carte d’identité de façon à réduire les vols et incivilités.

En 30 ans, le nombre de recyparcs n’a cessé d’augmenter - on en compte 49 à ce jour sur la zone couverte par Intradel, soit un recyparc pour 20 000 habitants, de même que la quantité de déchets collectés, devenant l’outil de collecte numéro 1 d’Intradel. Les recyparcs collectent en effet désormais 50 % du tonnage total des déchets traités (230,000 t par an). "On a multiplié par deux la collecte dès que les sacs plastiques sont devenus payants. Il y a eu un déclic chez les gens", note le porte-parole Jean-Jacques De Paoli.

[...]