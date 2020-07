L'intercommunale Intradel, en charge de la collecte et du traitement des déchets en province de Liège, vient d'annoncer une modification temporaire dans la collecte de certains matériaux, pour plusieurs de ses recyparcs. Cette communication concerne en effet les déchets contenant de l'asbeste-ciment "qui requiert certaines précautions indispensables afin de garantir leur stockage dans des conditions optimales et de réduire plus globalement les risques liés à la dispersion potentielle des fibres qu'ils contiennent".

"Dans le cadre de cette gestion, le port des équipements de protection individuels (EPI) spécifiques pour notre personnel est nécessaire", indique-t-on chez Intradel. "Mais la situation sanitaire liée au Covid 19 et les incertitudes liées à celle-ci font que ces équipements sont toujours aujourd'hui réservés prioritairement aux établissements hospitaliers et de soins de santé. Les commandes enregistrées auprès de nos fournisseurs depuis maintenant plusieurs mois n'ont pu encore être honorées (livraisons effectives sans cesse reportées). Des démarches supplémentaires auprès d'autres fournisseurs n'ont malheureusement pas pu nous permettre de remettre nos stocks à niveau".

Par conséquent, afin de préserver la santé de ses travailleurs, Intradel a décidé d'arrêter temporairement et jusqu'à réapprovisionnement en équipements de protection individuels (EPI), la collecte de l'asbeste-ciment dans les 8 recyparcs suivants :

- Flémalle 1

- Fléron

- Jalhay

- Juprelle

- Liège-Angleur

- Ouffet

- Plombières

- Waremme

"Seuls les 4 recyparcs ci-après continuent à collecter l'asbeste-ciment, aussi longtemps que notre stock d'EPI le permet : Beyne-Heusay, Huy, Liège Glain et Verviers 2-Stembert".

Et de préciser encore chez Intradel qu'il est toujours recommandé de téléphoner au recyparc avant de s'y rendre, "afin de vérifier la disponibilité des conteneurs".