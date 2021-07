L'intercommunale Intradel a fait savoir que 27 recyparcs seront ouverts ce lundi 19 juillet 2021. "Et l’ensemble de notre réseau (à l’exception de Comblain au Pont, Limbourg et Trooz – hors d’usages suite aux inondations) sera bien entendu accessible dès le mardi 20 juillet selon les horaires habituels".

Intradel a décidé de ne pas comptabiliser les quotas pour une période de 15 jours pour des raisons évidentes. "Toutefois, nous en appelons d’une part à la patience des usagers (le risque d’une affluence particulièrement importante est grand) et au civisme (laisser la priorité aux personnes sinistrées)".

Pour les déchets encombrants, déchets d’équipement électronique et les inertes, Intradel a déclenché depuis quelques jours son plan « Solidarité intempéries » et travaille de concert avec les communes concernées.

Des conteneurs sont mis à disposition des communes afin d’évacuer les déchets causés par les inondations et organise avec ses collecteurs le transport, la reprise et l’évacuation des déchets ; dans les centres de tri d’abord et au Centre d’Enfouissement Technique ensuite...

"Nous attirons l’attention sur le fait que pour pouvoir répondre à la demande, nous avons dù affecter des conteneurs destinés aux déchets verts en provenance des recyparcs. Nous déconseillons donc de vous présenter avec des déchets verts dans les prochains jours".