Avec la crise du Covid, la fermeture de plusieurs semaines des recyparcs et les nouvelles règles à respecter lors d'une "visite" dans un recyparc, la situation est quelque peu compliquée au sein des parcs à conteneurs d'Intradel.

Ce vendredi, l'intercommunale a donc communiqué sur cette situation... en conseillant vivement aux citoyens de reporter une éventuelle visite prévue ce vendredi et ce samedi.

"Suite à une affluence hors normes, les files d'attente sont excessivement longues", explique en effet le porte-parole d'Intradel. "La quantité des apports a, bien entendu, un impact sur la chaîne de la gestion des déchets des citoyens; des "bouchons" se créent petit à petit aussi en cascade ce qui va rendre la situation d'avantage problématique (le risque étant de ne plus pouvoir accepter tous les types de déchets par faute de pouvoir les évacuer). Nous conseillons donc aux citoyens d'éviter un trajet vers les recyparcs ce vendredi et demain samedi et de reporter cette visite. Nous tiendrons la population informée dès mardi, jour de reprise d'activité pour les recyparcs".

À bon entendeur...