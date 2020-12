Depuis plusieurs années déjà, l’outil de biométhanisation d’Intradel est au centre d’un gigantesque procès civil… par les montants en jeu notamment. La multinationale française Vinci réclamait en effet plus de 5 millions d’euros de dommages et intérêts à l’intercommunale liégeoise Intradel, en charge de la collecte et du traitement des déchets dans 72 communes de la région. Précisément, Vinci estimait que des fautes avaient été commises dans la désignation (en 2013) du constructeur de l’usine de biométhanisation, le groupe allemand Strabag.

Le 3 décembre dernier toutefois, le tribunal de première instance de Liège a rendu un jugement favorable (financièrement) à Intradel dans cette affaire l’opposant à Vinci, dont l’offre n’avait pas été retenue pour la construction de l’usine. Pour rappel, Vinci avait très vite tenté d’obtenir la suspension de la décision en 2013. Et après avoir rejeté le recours en 2014, le Conseil d’État avait finalement décidé d’annuler la décision d’attribution en novembre 2017, alors que les travaux s’achevaient… En avril 2018, Vinci s’était donc tournée vers les juridictions judiciaires pour obtenir des dommages et intérêts…

La raison ayant conduit le tribunal à rejeter la demande en dommages et intérêts réside dans ce concept "d’erreur invincible"… c’est-à-dire une erreur qu’on qualifiera d’inévitable "compte tenu de la contradiction manifeste entre le référé (2014) où le Conseil d’État a suivi l’interprétation d’Intradel et rejeté la demande de suspension et l’annulation (2017) où le Conseil d’État prend le contre-pied de sa propre interprétation", précise aujourd’hui l’intercommunale qui se réjouit donc… de ne pas devoir verser plus de 5 millions d’euros.