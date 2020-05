Intradel poursuit les phases de réouverture des recyparcs

Intradel poursuit les phases de réouverture des recyparcs en étendant à de nouvelles fractions, selon le planning suivant :



A partir du mardi 19/5 : seront acceptés :



· les DSM,

· les Huiles et Graisses de friture usagées,

· les Huiles moteurs,

· les Papiers/Cartons (s’il convient de privilégier la collecte en porte-à-porte, le dépliage des Papiers/cartons est obligatoire, avant arrivée sur le recyparc)

· les Piles,

· la Frigolite,

· le Verre plat,

· les Bouchons,

· les Panneaux photovoltaiques,

· les Textiles



Sont toujours interdits :



· verre blanc/coloré

· pneus

· asbeste-ciment



L'accueil des objets en bon état dans les recyparcs Beyne-Heusay, Flémalle 1, Hannut, Liège-Angleur ou Plombières n'est PAS ENCORE disponible



Pour mémoire, les pots de fleurs ne sont plus collectés au recyparc mais en porte-à-porte (sacs bleus).





Recommandations :



· Intradel rappelle qu’en fonction de l’afflux de citoyens et des quantités apportées, les recyparcs pourraient être inaccessibles dès 16h45.

· Intradel rappelle également que toutes les mesures « sanitaires » prises depuis la réouverture des recyparcs restent d’application dans le cadre du déconfinement

Le recyparc mobile est toujours inaccessible