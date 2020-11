Dans le cadre des actions locales de prévention en vue de réduire la quantité de déchets, Intradel et 70 des communes affiliées proposent une alternative zéro déchet aux films alimentaires jetables.

Avec le soutien de la Région Wallonne et de la Province de Liège, ce sont ainsi 40 000 films alimentaires réutilisables qui vont être prochainement distribués aux habitants des communes concernées.

Enduit de cire d’abeille, ce film alimentaire réutilisable permet de recouvrir un plat, un bol mais aussi d’envelopper directement les aliments pour les conserver sainement et durablement. Il évite l’utilisation de films alimentaires jetables. C’est un emballage imperméable et respirant à base de cire d’abeille qui est un antiseptique et antifongique naturel. En clair, il protège votre concombre, recouvre vos plats… mais ne remplit pas vos poubelles !

Les objectifs de cette action sont multiples. Il est ainsi question de sensibiliser à la problématique des déchets, de proposer une approche ludique et accessible du zéro déchet, mais aussi de réduire la quantité de déchets liés aux emballages à usage unique, comme l’aluminium ou encore la cellophane. Il suffit donc d’emballer, laver puis de réutiliser.

Pour en savoir plus, suivez le guide grâce à la vidéo de présentation et au tuto : comment fabriquer ou ré-enduire un film alimentaire réutilisable disponible sur le site d’Intradel (https://www.intradel.be/filmalimentairereutilisable.html).

Signalons enfin qu’Intradel a fait la part belle à une entreprise belge pour la conception des films alimentaires, en choisissant la société Wrapi, située à Leuze-Eghezée.

Voici la liste des communes concernées : Amay, Ans, Anthisnes, Aubel, Awans, Aywaille, Baelen, Bassenge, Berloz, Beyne-Heusay, Blegny, Braives, Burdinne, Chaudfontaine, Clavier, Comblain-au-Pont, Crisnée, Dalhem, Dison, Donceel, Engis, Esneux, Eupen, Faimes, Ferrières, Fexhe-le-Haut-Clocher, Flémalle, Fléron, Grâce-Hollogne, Hamoir, Hannut, Herstal, Herve, Huy, Jalhay, Juprelle, Kelmis, Limbourg, Lincent, Lontzen, Marchin, Modave, Nandrin, Neupré, Olne, Oreye, Ouffet, Oupeye, Pepinster, Plombières, Raeren, Remicourt, Saint-Georges-sur-Meuse, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne, Spa, Sprimont, Theux, Thimister-Clermont, Tinlot, Trooz, Verlaine, Verviers, Villers-Le-Bouillet, Visé, Wanze, Waremme, Wasseiges et Welkenraedt.

J.-M. C.