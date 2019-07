Les juges de la cour d'appel épinglent comme leurs confrères d'instance le rôle de l'homme politique

Ce lundi, la cour d’appel de Liège a rendu un arrêt très attendu dans l'affaire de corruption commise lors de la construction de l’incinérateur Uvelia par la société Inova France pour l'intercommunale Intradel.

Alors que le bourgmestre de Seraing, Alain Mathot n’était pas poursuivi car il avait bénéficié de son immunité parlementaire, depuis le début de cette affaire, son nom est sur toutes les lèvres.

Nous révélions ce samedi que le procureur du Roi de Liège avait décidé, après le délai de cassation de cet arrêt, de remettre le volet concernant Alain Mathot sur les rails et de le convoquer devant la chambre du conseil. C'est cette dernière qui décidera de son renvoi ou non devant le tribunal correctionnel pour des soupçons de corruption qui portent sur une somme de 700.000 euros.

Comme en instance, en appel, les juges ont épinglé le rôle d'Alain Mathot dans un arrêt de 254 pages. "Alain Mathot lui a fait comprendre que pour gagner le projet, un contrat de lobbying était nécessaire", relèvent les magistrats.

Les juges ont précisé. "Il lui a demandé ses coordonnées et l'a recontacté peu après. Alain Mathot s'est ensuite rendu à Paris pour le convaincre, lui précisant que ce contrat serait légal et accompagné de factures. Philippe Leroy a accepté puis Alain Mathot l'a averti qu'il n'y aurait pas de facture et qu'il lui appartenait d'honorer le contrat. Celui-ci se montait à la somme de 2 millions d'euros : Un pour Léon Deferm (ndlr un proche de Mathot) dont Philippe Leroy a demandé à FIMCA de s'occuper et un million en espèces pour Alain Mathot. Selon Philippe Leroy, Alain Mathot l'a contacté par téléphone en 2005 et lui a dit qu'il pouvait le faire gagner. Les paiements ont été faits après l'attribution du marché. Pour lui, les Mathot père et fils étaient incontournables."

Les juges ont encore été plus précis.

"Les paiements entre les mains d'Alain Mathot se sont déroulés à Paris à l'hôtel Méridien et à l'hôtel Baltimore. Cela a commence en 2006 jusqu'en 2008 (aux environs du mois d'octobre) par tranche de 50.000 euros jusque 700.000 euros."

En instance, le tribunal avait estimé qu'Alain Mathot avait réalisé treize voyages à Paris et reçu à dix reprises de l’argentl. "L'ombre de la famille Mathot plane sur l'attribution du marché", soulignaient déjà les juges.

En instance, Philippe Leroy, l'ex-patron d'Inova France, a été condamné à 3 ans de prison avec sursis, 12.000 € d’amende avec sursis pour la moitié et une confiscation de 86.200 €. En appel, il a écopé de 2 ans et 3.000 euros d'amende avec sursis pour les deux.

Toutes les condamnations de prison avec sursis ont été allégées, mais les amendes et les confiscations maintenues. Les confiscations s'élèvent à un total de plusieurs millions d'euros.

Après le délai de 10 jours de cassation, le procureur du Roi de Liège devrait remettre le volet "Mathot" sur les rails.