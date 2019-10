Isabelle, 40 ans, a écopé de 100 heures de travail ou 18 mois de prison pour non-représentation d’enfant et rapt parental. Déjà en 2015, le tribunal relevait que la mère avait tendance à éloigner l’enfant de son père et qu’elle avait déjà été condamnée au pénal pour non-représentation d’enfant.

La mère de famille a plusieurs fois déclaré sans aucun début de preuve que le père avait commis des faits d’inceste sur la fillette née en mars 2012. Des procédures qui ont toujours été classées sans suite pour absence d’éléments. Le père a saisi la justice car la mère lui refusait toujours les droits de visite.

L’enfant n’était plus scolarisée depuis le 30 septembre 2016. Isabelle a été licenciée par son employeur en novembre 2016 pour absences injustifiées. Elle avait pris la fuite en Allemagne avec sa fillette seulement âgée de 2 ans.

Selon Isabelle, sa mère qui vivait en Allemagne l’a beaucoup influencée de manière négative. Le 19 décembre 2016, Isabelle a été arrêtée à la sortie de l’audience de la cour d’appel, où le dossier avait été reporté pour qu’elle soit présente.

La prévenue a avoué les faits. "J’ai cru ce que l’enfant et ma mère me disaient. Je me rends compte que j’ai eu tort. Me Gilissen m’a dit que j’avais peut-être influencé l’enfant."

L’avocat de la défense a admis que sa cliente s’était mal comportée. "Manifestement, ce qui a animé ses actions, c’est qu’elle s’est mis dans la tête ou qu’on lui a mis dans la tête que le papa pourrait avoir eu des gestes inadéquats", a indiqué Me Gilissen.