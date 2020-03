L’automobiliste avait précédemment provoqué un accident de la route.

Leïla, 39 ans, a écopé d’une peine de travail de 120 heures ou à défaut, 12 mois de prison, pour avoir provoqué un accident de la route puis avoir outragé des policiers et frappé l’un d’eux.

Le 7 décembre 2019, Leïla a été impliquée dans un accident de la route. Il est rapidement apparu que la jeune femme était ivre. Deux policiers sont intervenus et Leïla s’est directement montrée agressive. Elle les a injuriés et a également fait mine de leur porter des coups de pied et de tête. Elle s’est montrée verbalement menaçante.

Étant donné qu’elle semblait ivre, il a été décidé de l’emmener dans une maison médicale pour y subir un prélèvement de sang. Alors qu’elle se trouvait sur place, elle a porté un coup de pied aux parties intimes d’un des policiers ! Le tribunal a souligné que l’état d’alcoolisation dans lequel se trouvait l’intéressée au moment des faits est "d’autant moins une excuse à son comportement intolérable envers les forces de l’ordre qu’elle a conduit son véhicule dans pareil état".

Pas d’impunité

Le juge a tenu compte du trouble occasionné à l’ordre public, du mépris intolérable dont elle a fait preuve, mais aussi son absence d’antécédent judiciaire autre qu’une condamnation isolée de roulage à son passif. Le tribunal a estimé que le comportement "agressif, méprisant et violent adopté par l’intéressée envers des inspecteurs de police dans l’exercice de leurs fonctions doit être concrètement sanctionné sous peine de créer un sentiment inacceptable d’impunité dans son esprit et de laisser croire à la population que le respect de l’autorité policière est une norme sans importance pouvant être bafouée sans encourir de véritables désagréments".

Sarah Rasujew