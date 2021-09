Voilà 45 ans que Mario Franchi, accompagné de son frère Aldo, a repris la société de transport Louis Frisaye à Flémalle.

Pourtant, Mario, aujourd’hui patron de la société et président du RFC Seraing, avait pris une tout autre voie. "J’étais coiffeur, j’avais mon salon à Stockay-St-Georges, mon autre frère Bruno ayant le sien à Flémalle."

Joueur chez les jeunes du Standard, jusqu’en équipe réserve, il avait dû stopper en raison de l’incompatibilité des horaires de son salon et ceux des entraînements.

Le patron, aujourd’hui âgé de 67 ans, a alors bifurqué. À 360 degrés. "La première place de mon papa a été comme travailleur chez Frisaye et mon frère y était apprenti mécanicien. C’est lui qui m’a appris à conduire les camions."

À l’époque, la société compte… 3 camions. "C’est en 1976 que l’on a racheté la société. Aujourd’hui, nous comptons pas moins de 350 camions."

Une expansion exceptionnelle et une réussite à souligner. "C’est une fierté d’avoir pu développer ainsi la société et offrir 300 à 400 emplois. Mais, avec les familles et les sous-traitants, ce sont peut-être 1 500 personnes qui vivent grâce à Frisaye."

Le travail

Qui ne se contente pas de livraisons dans notre belle province. "On fait du national, de l’international, on réceptionne des marchandises venues via les chemins de fer. On livre de tout, notre activité principale étant l’acier. On alimente les lignes de fabrication dArcelor."

La recette de cette réussite liégeoise ? "Le travail, le travail et le travail. Mais aussi la disponibilité. Il ne faut jamais rechigner à signer des heures supplémentaires. Dire que l’on a fini à 17 h ou à 18 h, non. Les clients doivent être servis à toutes les heures. Tout ce travail est réalisé par des équipes fantastiques. Seul, on n’arrive à rien."

Conduire des camions, Mario Franchi l’a fait jusqu’en 1987. Et arrêter n’entre pas encore dans son vocabulaire. "Tant que la santé suit et que tout tourne bien, il n’y a pas de raisons d’arrêter. Grégory, mon fils, est dans l’immobilier mais il garde un œil attentif sur la société. Il l’a connue depuis tout petit, il m’accompagnait dans le camion."

Cette expérience acquise dans le monde de l’entreprise l’a servi au moment où il a repris le club de foot de Seraing en 2013, soutenu par Bernard Serin de Metz. C’était en P1. Après le rachat d’un matricule pour atteindre la division 2, suivi de complications, les Rouge&Noir viennent de valider leur ticket pour la division 1A. "Même si le contexte n’est pas exactement le même, il faut gérer des gens", conclut ce supporter acharné du Standard, où il dispose d’une loge.

Le président sérésien s’est prêté au jeu du questionnaire décalé.

Mario Franchi, parlez-nous de votre…

Première cuite ?

J’avais 18 ans et elle est le fait du patron de mon épouse. Il m’avait eu au whisky. J’ai souffert ensuite pour couper les cheveux...

Premier bulletin ?

J’étais plutôt bon élève, il était assez positif.

Dernier concert ?

Cela remonte à plus de dix ans. J’étais allé voir Laura Pausini à Bruxelles.

Dernier achat compulsif ?

Mon vélo. Je suis rentré dans le magasin, j’ai vu ce vélo Pinarello. Il m’a plu et cela a été un coup de cœur.

Le pire cauchemar ?

Le décès de mon papa en 2003. C’était le départ d’une pièce maîtresse de ma vie.

La pire phobie ?

Je n’aime pas les serpents. Même juste en voir. J’en voyais souvent quand j’allais pêcher en Italie…

Que trouvera-t-on toujours dans votre frigo ?

Du champagne et de la bière. J’ai appris à apprécier les bulles. Puis c’est la boisson alcoolisée la moins nocive.

Quelle femme pourrait vous faire craquer ?

Dans le temps, des actrices italiennes. Mais aussi, quand j’étais gamin, Ursula Andress.

Votre passe-temps favori ?

Le football, le vélo et Enzo, mon petit-fils.

Le truc le plus fou que vous ayez fait ?

Monter le Ventoux. Et même à quatre reprises.

Avec qui un dîner en tête-à-tête ?

Sylvester Stallone. Son courage dans ses films me touche.

Quel poster ornait votre chambre ?

Celui du Standard, de Seraing, de l’AS Rome et de cyclistes (Merckx, Gimondi, Poulidor).

Le rêve le plus fou ?

Être champion de D1A avec Seraing.

Quel est votre film culte ?

La Grande Vadrouille et Pretty Woman.