L’invité du lundi Le dessinateur et scénariste liégeois François Walthéry fête les 50 ans de Natacha.

François Walthéry est sans doute le dernier des grands dessinateurs "classiques" du Journal de Spirou, en même temps que le chef de file des auteurs dits "modernes".

Arrivé dans le métier dans le sillage de Peyo, Franquin, Jijé, Roba, Tillieux ou Will, il adopte le style respectueux des canons graphiques maison avant de s’affranchir de ceux-ci pour apporter sa patte moderne avec la création de son personnage phare : Natacha en 1970. Cette dernière est l’expression de l’évolution des mœurs et de l’émancipation féminine, et donne inspiration à une nouvelle génération d’auteurs. Elle fête cette année ses 50 ans d’existence.

Quand vous est venue l’envie de dessiner ?

Durant l’enfance, je lisais énormément de BD (Tintin, Mickey, Spirou…). Je dessinais aussi beaucoup. Je recopiais des dessins que dessinait mon père, à partir de photos. C’est un plaisir d’enfant qui est devenu un métier. En réalité, tous les enfants dessinent, certains à un moment s’arrêtent, d’autres continuent. Savoir dessiner n’est pas un don. On a des facilités qu’on active en travaillant.

Ce métier, c’était une évidence ?

Oui, c’est un métier d’inconscient conscient. C’est un métier difficile qui demande énormément de discipline. C’est aussi remettre sans arrêt son ouvrage sur l’établi pour arriver à être content d’un dessin. Et il ne suffit pas de dessiner, il faut aussi raconter des histoires, mettre en scène un personnage… Dessiner une conversation de deux pages, c’est extrêmement difficile. Une planche, c’est entre 40 et 45 heures de travail, donc une semaine de boulot. Quand cela ne va pas, il faut pouvoir la laisser en plan et la reprendre le lendemain.

Comment s’organise votre journée de boulot ?

Je travaille entre 6h et 12h par jour. Je dors entre 4h ou 6h, je me lève vers 13h, et je vais à vélo au café du coin pour lire le journal et boire un café. Puis je recommence à travailler la nuit, vers 21h,