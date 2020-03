Élodie est restée une semaine à l’hôpital. Son frottis était pourtant… négatif !

Âgée de 30 ans, Élodie est une jeune femme pleine de vie qui a en outre la tête sur les épaules. Au départ de l’épidémie, même si elle admet n’avoir pas été catastrophée, elle a respecté toutes les mesures de sécurité. "Pourtant, alors que personne dans mon entourage n’a été atteint, j’ai commencé à me sentir mal. C’était le vendredi 13 !"

L’état d’Élodie s’est dégradé en quelques heures. "Le matin, j’étais en forme, j’avais juste eu un peu mal au dos quelques jours plus tôt. Puis dans l’après-midi, j’ai eu de fortes douleurs dans le dos et j’ai commencé à faire de la température, mais beaucoup de température. J’ai alors téléphoné à mon médecin qui n’a pas su me recevoir et qui m’a dit de prendre du paracétamol et de rester chez moi. Ma température a alors dépassé les 40 degrés et là, j’ai téléphoné aux urgences. Comme je respirais sans trop de difficulté, on m’a dit de rester chez moi."

Mais les choses ne se sont pas arrangées. "C’était une grippe puissance 10 ! Je ne savais plus marcher, plus manger. J’ai bu un bol de bouillon sur toute la semaine ! Je faisais tellement de température que je buvais trois litres d’eau par jour. J’ai alors commencé à avoir de grosses douleurs à la nuque. Là, les Urgences de la clinique de l’Espérance m’ont dit de venir."

Personnel impeccable

Une fois devant le centre de soins, Élodie a été immédiatement prise en charge. "Le personnel soignant était protégé de la tête aux pieds. Moi, je ne savais même plus marcher. Je n’en pouvais plus. J’ai même imaginé me jeter par la fenêtre ! J’étais tellement mal ! On m’a alors fait une prise de sang et les médecins ont décidé de me garder, estimant que j’avais le Covid-19. Je me suis alors retrouvée dans une chambre toute seule. J’avais un baxter avec du paracétamol et un médicament à base de morphine pour calmer les douleurs au dos. J’avais aussi un antivomitif, puisque la température était tellement élevée que j’avais des tendances à vomir. Le pire, c’est que quand la température baissait, j’angoissais parce que je savais que cela allait recommencer…"

Élodie était tellement mal qu’elle ne sait même plus si elle est restée à l’hôpital 4 ou 5 jours ! "Mais une chose est sûre, le personnel soignant est incroyable ! Pendant toute mon hospitalisation, il a été aux petits soins pour moi. Quelqu’un passait toutes les deux heures. En plus j’avais la traditionnelle sonnette et même un téléphone relié à la salle du personnel. Ceux qui savaient parler pouvaient appeler et expliquer ce qu’ils voulaient. À chaque intervention, les infirmières prenaient le temps de parler avec moi pour un peu meubler ces interminables journées."

Une fois un peu remise, Élodie a pu rentrer chez elle. Depuis, par mesure de précaution, elle s’est confinée. "Je suis dans ma chambre qui a été stérilisée et mon compagnon dort dans le salon. Le pire dans ma situation, c’est que j’ai fait un frottis qui s’est révélé négatif. Mais là, les médecins m’ont bien expliqué qu’il y avait un nombre important de faux négatifs, cela fait peur ! Mes proches, mes collègues, ma famille ont été prévenus et tout le monde s’est mis en quarantaine. J’ai vécu l’enfer ! C’est une maladie terrible, je ne la souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi."