Hannut Six chevaux ont péri dans les flammes, sept ont pu être sauvés.

Ce samedi soir, six chevaux sont décédés dans un incendie qui s’est déclenché dans une écurie située rue Chaussée, à Merdorp. Il était environ 20 heures lorsque les pompiers de la zone Hesbaye ont été appelés à intervenir. Alors que l’origine du sinistre reste à déterminer, la famille qui vivait sur place a tout perdu.

Angélique, 28 ans, une des filles de la famille qui est enceinte de 38 semaines, a bien cru accoucher ce soir-là. "En voulant sauver les chevaux, je suis tombée", explique-t-elle, des sanglots dans la voix. "J’ai perdu beaucoup de sang".

En effet, toute la famille a tenté l’impossible pour sauver les animaux. "Six équidés sont morts. J’ai vu mes chevaux mourir sous mes yeux ! C’était horrible. Même si nous avions réussi à les sortir, leurs souffrances étaient telles qu’on aurait dû les euthanasier. On n’aurait pas pu les sauver".

Sept équidés ont pu être sauvés tout comme une chèvre et des canards. Les habitants les ont sortis de leurs boxes et ont arrosé préventivement les autres boxes pour éviter au feu de se propager. La famille a également perdu des lapins et des poules.

Le feu s’est propagé à une rapidité incroyable et, selon la famille, cet acte pourrait être volontaire.