C’est dès avant l’annonce du premier confinement, soit le 13 mars dernier, que la Ville de Hannut a concrétisé un partenariat original, en l’espèce avec la SCRL Give a Day avec laquelle elle était déjà active dans le cadre du Plan de cohésion sociale.

Il s’agissait de mettre sur pied une plateforme en ligne pour structurer l’offre de bénévolat sur le territoire communal.

Lors de ce lancement à un moment particulier, un courrier à destination des seniors isolés, âgés de 60 ans et plus, était envoyé afin de les informer de la mise en œuvre du service.

À partir du 16 mars, la plateforme dénommée "Hannut, solidaire" était ainsi opérationnelle, au travers de quatre missions jugées essentielles. À savoir faire les courses des personnes fragilisées, livrer des repas le midi et le soir, sans oublier une proposition relative à l’offre de baby-sitting.

"Faire se rencontrer l’offre et la demande en matière de bénévolat afin de lutter contre l’isolement". Tel est le leitmotiv exprimé par le premier échevin Martin Jamar (MR).

Depuis lors, plus de 160 bénévoles, et visiblement pas que des Hannutois, se sont inscrits sur cette plateforme, certains d’entre eux dans plusieurs missions.

Les personnes souhaitant être aidées pouvaient quant à elles téléphoner du lundi au samedi pour s’inscrire et dans les 48 heures maximum, un bénévole était désigné et la mission était accomplie. Jusqu’en septembre, ce sont plus de 60 "matching" réguliers qui se sont créés et depuis lors on en compte une vingtaine d’autres. Lesquels avaient trait principalement aux courses alimentaires ou de pharmacie et c’est pourquoi la Ville, agissant en tant qu’intermédiaire, a décidé de se concentrer sur cela.

À noter qu’un cinquième type de bénévolat était venu s’ajouter à l’époque, à savoir la confection de 400 masques pour les citoyens.

Alors que certains couples bénévoles-personnes aidées fonctionnent encore, 28 associations s’étant inscrites et 37 bénévoles s’étant manifestés depuis lors, ces derniers peuvent désormais s’inscrire directement via la plateforme.

Quant aux demandes, elles ont quelque peu diminué mais de nouveaux services se sont ajoutés tels que le taxi social mis en œuvre par la Ville.