Liège, ville de culture, jouit de sa réputation en matière d’offre culturelle, que ce soit auprès d’un public jeune ou adulte, dans toute sa diversité. Cet été 2020, la Ville et la Province de Liège ont associé leurs efforts pour mettre sur pied l’opération Place aux artistes ! afin de soutenir les artistes durement impactés financièrement par la crise sanitaire mais aussi répondre aux besoins des Liégeois en leur offrant de quoi se distraire gaiement en famille.

Ainsi, chaque samedi de juillet et d’août, il était possible de découvrir des performances multiples sur quatre places de la Cité ardente : esplanade des Guillemins, kiosque d’Avroy, place du 20 Août et place de l’Yser.

Des rendez-vous gratuits qui ont connu un succès auprès du public l’été, mais encore aujourd’hui en recevant le plébiscite des internautes dans le cadre du concours J’aime ma commune organisé par La DH Les Sports en partenariat avec Axa, permettant à la Ville d’être élue Commune culturelle 2020 et de recevoir la fameuse plaque correspondante en guise de prix.

Une récompense qui a ravi le député provincial-président Luc Gillard, la première échevine Christine Defraigne et l’échevin en charge de la Culture Jean-Pierre Hupkens. "C’était une réaction à la situation des artistes, ils ne pouvaient plus se produire, a rappelé ce dernier. Un projet mis sur pied en 15 jours en juin, coordonné par le Théâtre de Liège."

Sur 448 candidatures, 74 propositions artistiques ont été sélectionnées dans tous domaines confondus : art plastique, danse, théâtre, lecture… "On a créé un phénomène rotatoire pour ne pas que les gens s’agglutinent et qu’il y ait une dynamique de sorte que le citoyen se réapproprie sa ville, avec des ambiances différentes d’une place à l’autre", a-t-il expliqué, dévoilant au passage qu’une nouvelle édition est prévue pour l’été 2021.

Ce prix ? "C’est une belle reconnaissance dans la mesure où le jury est un jury de citoyens. Cela veut dire qu’en tant que politiques, on ne s’est pas trompés en agissant de la sorte, en apportant cette réponse aux artistes en si peu de temps."

Et quoi de plus symbolique pour Liège d’être élue Commune culturelle et de recevoir son prix par le rédacteur en chef de La DH, Jean-Marc Ghéraille, dans la verrière de son bâtiment culturel emblématique qu’est La Boverie, où l’exposition consacrée à Andy Warhol attise la curiosité de tous.