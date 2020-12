À Liège comme ailleurs, le secteur culturel souffre particulièrement en cette période de crise sanitaire. Cet été 2020, dans le cadre du déconfinement et en réponse à la situation préoccupante que rencontre le secteur, la Ville et la Province de Liège ont associé leurs efforts pour mettre sur pied l’opération "Place aux artistes !". Pour les autorités locales, "la vie culturelle liégeoise se devait de reprendre son éclat" tandis que les Liégeois recherchaient une activité conviviale extérieure à vivre en famille.

Ainsi, chaque samedi de juillet et d’août, il était possible de découvrir gratuitement des performances originales multiples sur quatre places de la Cité ardente : esplanade des Guillemins, kiosque d’Avroy, place du 20 Août et place de l’Yser.

Ces activités étaient organisées dans le respect des règles sanitaires en vigueur au moment des représentations : espacement des places assises, gel désinfectant à l’entrée, port du masque durant les représentations…

"La sélection des artistes s’est faite via un appel à projet qui a réuni 448 candidatures. Parmi toutes ces propositions, 74 projets ont été sélectionnés. La sélection a été effectuée dans l’objectif de fournir une programmation artistique de qualité, en tenant compte de la diversité culturelle de la Ville et de la Province, de la parité ainsi que de la compatibilité entre la proposition artistique et le lieu choisi", détaille la Ville de Liège.

L’opération "Place aux artistes" a permis au grand public d’accéder à différentes formes d’expressions artistiques (musique, danse, théâtre, littérature, enfance et jeunesse, cirque…) et aux artistes durement impactés d’être rémunérés pour leurs prestations. Un soutien financier donc, mais aussi une possibilité de rester visible et de poursuivre leur art, au contact du public.

Par cette initiative, la Ville et la Province de Liège souhaitaient ainsi offrir aux artistes et aux citoyens l’opportunité de se réapproprier l’espace public comme lieu de partage, avec des rendez-vous réguliers, en douceur et tout au long de l’été.

"Les Liégeoises et les Liégeois avaient besoin de cette convivialité qui ne pouvait vraiment exister sans une reprise des activités créatrices", souligne la Ville qui se réjouit du succès de cette opération qui sera semble-t-il pérennisée.