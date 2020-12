Initié en avril 2015 par le CCCA (Conseil consultatif communal des aînés) et le CPAS de Malmedy, le projet "Rin D’Noû" permet aux seniors vivants seuls et souffrant de l’isolement, de se réunir à la bibliothèque communale, tous les troisièmes jeudis du mois, le temps d’un après-midi ludique, culturel ou récréatif.

L’occasion pour ceux-ci de conserver un lien social et de se divertir lors d’activités diverses. "C’est aussi l’occasion d’ouvrir leurs horizons, de partager leurs passions et valoriser les savoir-faire des uns et des autres", spécifie Frédéric Willem, animateur et coordinateur de projets pour la bibliothèque.

À chaque réunion, une animation (gratuite) est organisée, "sur base de leur demande ou de notre proposition en fonction de l’actualité", explique l’animateur, qui précise quelques activités variées déjà organisées comme la confection d’un pain au levain, la découverte des expositions du Malmundarium, des cours de chant, un atelier théâtre, un thé dansant, des conférences (huiles essentielles, bien vieillir…), etc.

Le rendez-vous mensuel est ouvert à tous les seniors de plus de 60 ans qui résident sur la commune, "et se clôture toujours autour d’une tarte et d’une bonne tasse de café." Si au départ ils étaient deux à trois seniors à participer, "ils sont aujourd’hui une quinzaine", se réjouit l’homme qui tente au mieux de satisfaire les attentes de chacun. "Cela répond vraiment aux besoins des personnes isolées de se changer les idées, de rencontrer de nouvelles personnes, de discuter, de découvrir de nouvelles choses…"

La majorité des participants sont des dames "qui sont devenues un petit groupe d’amies." Si certains sont présents à chaque réunion, "d’autres viennent à la carte en fonction de l’activité proposée."

Malheureusement, le projet est suspendu depuis le premier confinement en mars dernier suite à la crise sanitaire. "On reçoit des appels de nos seniors qui aimeraient que l’on reprenne les activités, l’isolement devient extrêmement long pour eux. On espère pouvoir redémarrer dès que possible, après janvier 2021…"