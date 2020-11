Il n’est pas rare d’entendre des citoyens se plaindre du manque d’accessibilité de leur village, de leur quartier via les transports en commun. C’est ce qui avait mené, en 2008, la ville de Seraing à signer une convention avec le Tec Liège-Verviers en vue de mettre en place un service local d’autobus, gratuit pour les utilisateurs, et dénommé Proxibus, aussi appelé navette 111.

L’initiative visait à relier différents quartiers de la Cité du fer sachant que des citoyens déploraient le fait de devoir parfois prendre deux ou trois bus pour se rendre d’un quartier à un autre…

Et parmi les constats qui étaient mis en évidence, il y avait notamment la difficulté d’atteindre, depuis certains quartiers, les services administratifs et autres zones d’intérêt comme l’hôpital ou des marchés. Depuis lors, la réalité a évolué, notamment au niveau des services administratifs qui ont été centralisés à la cité administrative, place Kuborn, mais il n’en demeure pas moins difficile de se déplacer grâce aux transports en commun depuis et vers certains quartiers.

"Le Proxibus est très apprécié de la population qui l’utilise pour se rendre sur les marchés de la ville, vers l’hôpital ou encore vers les pôles commerçants du territoire. Ce bus de proximité est également fort utile aux écoliers et à leurs parents les accompagnant à l’école", souligne-t-on à la ville de Seraing.

Service gratuit

Aussi, ce service local d’autobus a été prolongé et son maintien a été confirmé dans le plan stratégique transversal de la ville de Seraing, présenté en septembre 2019 et qui définit les objectifs à poursuivre durant cette législature. Le maintenir mais aussi l’inscrire dans une démarche de développement durable en remplaçant le bus thermique par un bus 100 % électrique. Celui-ci serait rechargé grâce à de l’énergie dite verte, qui serait produite au départ de panneaux photovoltaïques. Sa mise en fonction est annoncée en 2021.

"Il s’agit d’un projet pilote qui serait une première en Wallonie, offrant un transport en commun durable, vert et surtout gratuit. Ce bus continuerait de circuler sur l’ensemble du territoire", ajoute-t-on à la ville de Seraing.

Cette navette 111 circule en effet aussi bien sur les hauteurs de Jemeppe qu’à la Chatqueue, Ougrée et Boncelles, et ce, uniquement du lundi au vendredi.