Voici quelques années déjà que ce projet germe dans l’esprit des autorités communales sprimontoises… Un pumptrack mis à disposition des jeunes (et moins jeunes), fans de deux-roues doit voir le jour à l’arrière de l’hôtel de ville de Sprimont, dans le parc communal. Un montant de 35 000 euros a été réservé à cet effet. Cette piste tout-terrain sera tout à fait libre d’accès…

"Dans le cadre d’une redynamisation de notre parc communal, le service sports de la commune de Sprimont souhaitait pouvoir offrir aux jeunes la possibilité d’apprendre la pratique du cyclisme sur une piste améliorant leurs qualités techniques sans se confronter à la circulation des automobilistes de plus en plus intense et dangereuse", expliquent les autorités communales.

En 2018, un permis d’urbanisme était donc introduit et, dans le courant de 2019, une demande de subvention était effectuée auprès d’Infrasports (25 000 sur un total de 35 000 euros). "Aujourd’hui, les feux sont verts et le premier pumptrack sprimontois va pouvoir se réaliser dans notre magnifique parc communal", se réjouit Pierre Frankinet, échevin des Sports qui précise que "les travaux devraient débuter début 2021", pour s’achever avant l’été de la même année donc. Le projet s’étendra sur 160 m² (20 m x 8 m).

Un pumptrack, c’est quoi ?

Un pumptrack, c’est une piste de vélo, roller, trottinette, non dangereuse et très en vogue parsemée d’obstacles ronds et de virages qui s’adaptent au niveau de chaque individu. Le but est de ne pas pédaler et de se servir des bosses et des virages pour prendre de la vitesse.

"Le choix d’un pumptrack a été fait car ce type d’infrastructure s’adresse à toutes et tous. La piste est ouverte à tout type de public, peu importe votre niveau sportif !", poursuit-on à Sprimont. "Les seules recommandations utiles sont de se munir d’un casque, de gants et autres protections en cas de chute. Beaucoup de jeunes Sprimontois occupent le parc sans réellement retrouver une activité jeune et dynamique pouvant leur correspondre. La plaine de jeu est dédiée à des enfants en bas âge. La réalisation de ce pumptrack permettra de créer un vrai lieu de rencontre pour tous les âges."