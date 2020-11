Depuis le 1er novembre, des intrus ont pris place dans les vitrines de commerces sprimontois. Dans chacun d’eux, un objet ne correspondant pas au secteur d’activité y a été placé. Ouvrez bien l’œil… À nouveau, une vingtaine d’enseignes participent à cette 4e édition du concours "Intrus en vitrine". Une occasion de (re)découvrir les commerces locaux, tout en se donnant une chance de remporter un prix !

Cet appel à privilégier le commerce de proximité a d’autant plus du sens alors que les commerces dits non essentiels ont à nouveau été contraints de fermer leurs portes dans le cadre des mesures visant à contrer la reprise des contaminations au Covid-19. Certains sont donc fermés tandis que d’autres doivent limiter l’accès aux marchandises essentielles.

Aussi, alors que le concours démarrait à peine, celui-ci a été prolongé jusqu’au 31 décembre, au lieu du 30 novembre prévu initialement.

"Parfois, il peut arriver qu’un client ne trouve pas l’intrus dans une vitrine et entre pour en parler avec le commerçant. Plusieurs commerçants ont dit qu’ils avaient apprécié", souligne Magali Gillet, responsable du service aux acteurs économiques de la commune de Sprimont. "Aussi, vu le contexte, afin d’assurer une meilleure participation et encourager les échanges spontanés entre clients et commerçants, le concours a été prolongé d’un mois".

Trois gagnants

Le bulletin de participation est disponible dans le magazine Sprimont Infos, à l’administration communale et dans les commerces participants. Lesquels ? Bel Art (rue de l’Esplanade à Banneux), Groffy pâtisserie (rue du Centre), Joué Club (rue d’Aywaille), Planet Fashion (rue de Beaufays), boucherie Lawarrée (rue du Centre), Coiffure Dom (rue du Centre), Marques à suivre (rue de l’Aérodrome), Ô chose (rue du Centre), GreenMat (rue Mathieu Van Roggen), Intermarché (rue de Beaufays), Coiffure Langhor (rue de l’Esplanade à Banneux), boulangerie Lessuisse (Thiers du Hornay), Alimentation Grignet (rue de l’Hôtel de ville), Proxy Delhaize (rue du Centre), Le Pont (rue Joseph Potier), Di (rue d’Aywaille), pharmacie de Louveigné (rue de Remouchamps), L’atelier Traiteur (rue du Vieux Bac), La Bouti’clerie de Louveigné (rue du Pérréon), Bbikes (rue de l’Esplanade à Banneux), Led Point (rue d’Aywaille), Matériaux 2000 (rue d’Aywaille) et D-Ko intérieur (rue de l’Aérodrome).

Quinze bonnes réponses, sur les 23 attendues, sont nécessaires. Un seul bulletin par participant sera accepté. Trois gagnants seront sélectionnés et remporteront chacun 50 € de chèques commerces et deux places pour un spectacle au choix de la saison du Foyer culturel de Sprimont.